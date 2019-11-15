Владивосток, , 06:48 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет в 2020 году не будет набирать абитуриентов, на специальности учителей истории, биологии, географии, физики и физкультуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения.

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В ДВФУ рассказали, что набор на историю, обществознание, химию, физику, биологию, географию и физкультуру в Школе педагогики не был объявлен из-за того, что Министерство науки и высшего образования выделило мало мест.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, что за последние 6 лет образовательный процесс во всех вузах приведён к соответствующим стандартам.