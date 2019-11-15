Пекин, , 06:21 — REGNUM Цены на жилье в 70 крупнейших городах Китая в среднем замедлили рост в октябре, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Цены на новое жилье в четырех городах первого уровня — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу увеличились на 0,1% в месячном исчислении в октябре, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем месяцем ранее, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

В 31 городе второго уровня цены на новое жилье выросли на 0,5% к сентябрю за тот же месяц, что 0,1 процентный пункт ниже, чем месяцем ранее. При этом, в 35 городах третьего уровня рост цен составил 0,6% в октябре по отношению к сентябрю, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в сентябре к августу.