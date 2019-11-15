Якутск, 15 ноября 2019, 06:40 — REGNUM Власти Нижнеколымского района Якутии и Билибинского района Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве в разных сферах жизнедеятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Подписание соглашения состоялось в Билибино.
По информации пресс-службы правительства Якутии, соглашение направлено на эффективную совместную работу и планирование в области разработки современных программ, а также в области социально-экономических, культурных и других направлений.
Губернатор Чукотки Роман Копин и глава Нижнеколымского района Валерий Сентяков отметили, что взаимовыгодное сотрудничество даст стимул дальнейшего развития регионам.
Как сообщало ИА REGNUM, национальные проекты на Чукотке и в Якутии в большей части реализуются в социальных сферах. Инвестпроекты — в приоритете руководителей территорий.