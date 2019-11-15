Якутск, , 06:40 — REGNUM Власти Нижнеколымского района Якутии и Билибинского района Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве в разных сферах жизнедеятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Большая часть нацпроектов на Чукотке реализуется в социальной сфере

Подписание соглашения состоялось в Билибино.

По информации пресс-службы правительства Якутии, соглашение направлено на эффективную совместную работу и планирование в области разработки современных программ, а также в области социально-экономических, культурных и других направлений.

Губернатор Чукотки Роман Копин и глава Нижнеколымского района Валерий Сентяков отметили, что взаимовыгодное сотрудничество даст стимул дальнейшего развития регионам.

Как сообщало ИА REGNUM, национальные проекты на Чукотке и в Якутии в большей части реализуются в социальных сферах. Инвестпроекты — в приоритете руководителей территорий.