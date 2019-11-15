Москва, , 06:18 — REGNUM Новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу в 2021 году, не предусматривает производства водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками, сообщают 15 ноября «Известия».

Чтобы избежать ограничений на рынке алкогольной продукции, производители крепких спиртных напитков предложили изменить определение водки в документе. Соответствующие поправки выработали в рабочей группе по спиртовой и ликеро-водочной продукции при Росалкогольрегулировании.

Отметим, декорирование водки различными элементами и вкусовыми добавками позволяет производить оригинальные напитки к памятным датам.

Новый техрегламент ЕАЭС был принят советом Евразийской экономической комиссии в декабре прошлого года. Документ предусматривает переходный период до 10 января 2021 года, который производителям необходимо использовать для приведения продуктов в соответствие к новым требованиям.

Ранее российские производители предложили снять ограничение на продажу пивных напитков, крепость которых составляет более 7%.

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