Хабаровск, , 05:48 — REGNUM Жители Дальнего Востока продолжают уезжать. За первое полугодие 2019 года, по данным статистики, ежегодно в результате миграционного оттока, население Дальнего Востока сокращается на 0,3% — 0,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно исследованию ВЦИОМ, которыми в своей работе часто руководствуются в Минвостокразвития, причинами переезда населения с Дальнего Востока чаще всего являются дороговизна жизни (ЖКХ, продукты, прочие товары) — эту причину исследователям назвали порядка 30% опрошенных. 28% назвали основной причиной отъезда крайне низкий уровень развития инфраструктуры. 23% опрошенных готовы уехать из-за низких доходов. Из-за некомфортной среды уезжают 19%, плохих возможностей для образования детей — 18%, из-за отсутствия возможностей для самореализации готовы покинуть ДФО 17%, из-за невозможности приобрести жильё — 13%.

В Минвостокразвития уверены, что исправить все эти огрехи поможет Национальная программа по развитию Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в официальную статистику уезжающих из ДФО не входят те, кто уезжает в поисках работы, лучшей жизни, но, не имея на новом месте жилья, остаётся прописанным на Дальнем Востоке. Если изучить реальную картину оттока населения, она, судя по всему, будет куда более грустной, нежели та, которую дают исследования ВЦИОМ. По данным агентства, основная причина отъезда, например, молодых дальневосточников, до 35 лет, является крайне низкая заработная плата и невозможность найти работу. В частности, огромное количество молодых учителей уезжает с Дальнего Востока не в Москву или Санкт-Петербург, а в страны АТР, преимущественно в Китай, где учитель может зарабатывать порядка 150 тыс. рублей в месяц.

Четыре федеральные программы по развитию Дальнего Востока, принимавшиеся в постсоветской России, были провалены. Счетная палата РФ систематически называла их самыми неэффективными в стране. При этом все средства, выделяемые на их реализацию, были освоены.