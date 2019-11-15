Москва, , 05:35 — REGNUM Изменить подход к расчёту показателей долговой нагрузки заёмщиков предложили крупные российские банки, сообщает 15 ноября РБК со ссылкой на свои источники.

В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.

Отмечается, что в текущей ситуации кредитные организации не устраивает то, что информация о доходах, подтверждаемая установленными документами, например, справкой по форме 2-НДФЛ, не всегда отражает положение дел у заёмщика. Кроме того, оформление документов занимает длительное время.

В настоящее время точные алгоритмы проверки информации о доходах клиентов в банковской среде отсутствуют. Поэтому предложенная идея пока вызывает настороженность в Центробанке РФ, отмечает издание.

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