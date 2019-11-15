Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Соединенные Штаты и Китай очень близки к заключению торгового соглашения, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщает агентство Reuters.

«Мы близки к этому… Настрой очень хороший, что не всегда было в таких вещах», — заявил он.

При этом детали последних торговых консультаций, проведенных представителями Вашингтона и Пекина по телефону, Кадлоу сообщить отказался.

«Сделка еще не готова, но мы наблюдаем очень хороший прогресс, и сами переговоры были очень конструктивными», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США проводят углубленные переговоры по вопросе отмены пошлин. По его словам, успешная отмена пошлин покажет значимость первого этапа торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

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