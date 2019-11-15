Магадан, Магаданская область, , 05:16 — REGNUM В Магадане на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Сергея Носова обсудили миграционные вопросы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации УМВД Магаданской области, начальник Центра по противодействию экстремизму регионального Управления МВД России подполковник полиции Сергей Фокин озвучил данные по числу зарегистрированных иностранцев на Колыме.

«С начала 2019 года в Магаданскую область первично въехало около 12 тыс. иностранных граждан. Основной приток — из стран СНГ. 80% иностранцев прибыли с целью трудоустройства. Всего зарегистрировано около 21 тыс. иностранных граждан», — сказал Сергей Фокин.

На Колыме, согласно данным переписи, 141 тыс. жителей, каждый седьмой — иностранец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Государственной Думе РФ признали провал в миграционной политике.