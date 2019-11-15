Хабаровск, , 04:40 — REGNUM Выступая на парламентских слушаниях с докладом «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики», глава Минвостокразвития Александр Козлов отметил важность программы «Дальневосточный гектар», подчеркнув при этом, что программа создана не для переселения на Дальний Восток граждан, а для наведения порядка с землями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Хочу ещё раз акцентировать внимание: эта программа не для переселения! Это, в первую очередь, упрощенный механизм получения земли! Бесплатно и быстро. В среднем на получение земельного участка уходит 30 дней, а есть рекорд 18 дней. В каком российском регионе вы ещё видели такие цифры? И ещё: благодаря этой программе мы начали приводить в порядок земли. Ну, там же просто бардак был! Карта, которую сейчас все знают, — учтенные земли: закрытые и свободные. Она же создана для этой программы, её же не существовало в принципе! Подчеркну — впервые создали карту земель Дальнего Востока! Отработали по ранее не учтенным участкам, информация о которых вообще отсутствовала в Росреестре. Это почти 230 тыс. гектаров. И эта работа продолжается. Вот что значит Дальневосточный гектар. А не переселение. Благодаря карте 73 тыс. человек смогли взять земельные участки. В основном на земле занимаются сельским хозяйством, возводят туристические базы, занимаются бизнесом, планируют строить собственное жильё», — сообщил парламентариям министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на старте программы «Дальневосточный гектар» предшественник Александра Козлова Александр Галушка позиционировал её именно как инструмент для переселения жителей из других регионов в ДФО. При этом в 2015 году Галушка обещал, ссылаясь на некие исследования ВЦИОМ, что за год благодаря программе в ДФО переедут порядка 30 млн человек. Однако не только не переехали новые жители, но и местное население как уезжало, так и продолжает бежать с Дальнего Востока. Опрос, проведенный ИА REGNUM, в котором приняли участие более 37 тыс. жителей изо всех регионов России, показал, что граждане знают о программе, но не заинтересованы в получении земли на Дальнем Востоке.

Свободны на Дальнем Востоке более 188 млн гектаров, при этом, как следует из доклада министра, выданы только 73 тыс. По мнению экспертов, качественная ревизия наверняка покажет, что используется по назначению от силы треть. В числе препятствий люди называют транспортную недоступность, отсутствие инфраструктуры, несостыковки в законах, когда, взяв гектар по одному закону, ты по нескольким другим ничего не можешь на нём строить.

При колоссальном количестве пустых и неосвоенных земель в ДФО, жители таёжных деревень сталкиваются с вопиющим отношением к ним со стороны федеральных ведомств. Так, решив «навести порядок» с землями лесного фонда, Рослесхоз изгоняет целые деревни с обжитой земли в Хабаровском крае. Всё потому, что в разные периоды постсоветского времени принимались разные постановления и законы. Люди в тайге ничего о них не знали. Теперь же, чтобы узаконить свои таёжные избушки, им надо заплатить, в среднем, по 50 тыс. рублей. При этом народ в деревнях — преимущественно старики, с пенсиями в районе 12 — 13 тыс. рублей. При этом почти 188 млн гектаров земли в ДФО — пустуют.

«Дальневосточный гектар» не выдерживает никакой конкуренции с аналогичными программами, принятыми в регионах центральной России — в Ленинградской, Вологодской, Калужской областях. Там земли можно взять много, например, в плодородной Вологодской области можно взять не гектар, а от одного до 100 гектаров. Участки там заранее готовят для выдачи, там есть инфраструктура, там благоприятный климат.

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