Набережные Челны, Татария, , 03:57 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал кредитору во введении наблюдения, как первого этапа банкротной процедуры для ООО «Набережночелнинский завод двигателей». Производство по иску было прекращено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Отказать во введении процедуры наблюдения в отношении общества с ограниченной ответственностью «Набережночелнинский завод двигателей» (ИНН 1 650 344 586, ОГРН 1 171 690 016 288), г. Набережные Челны, прекратить производство по делу», — отмечается в результативной части решения.

Подробности пока неизвестны, но вердикт суда подлежит немедленному исполнению, хотя и может быть обжалован.

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Напомним, компания-ответчик создана в Набережных Челнах порядка 2,5 года назад для производства двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств. Собственниками компании являются её директор Станислав Цибульский (доля в 20%) и владелец ещё одной набережночелнинской компании Александр Ячменев, которому принадлежит 80% доли завода.

Истцом в банкротном деле выступил кредитор из Тюмени — компания «ТрансрегионСтрой», которая требовала вернуть более 414 тыс. рублей, внесённой за запчасти для грузовиков как предоплату.