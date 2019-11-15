Якутск, , 04:03 — REGNUM Одним из самых популярных мест для новогодних каникул по данным сервиса Biletix, россияне назвали Китай — 27% опрошенных хотели бы поехать на отдых именно туда. Но у гендиректора RussiaDiscovery Вадима Мамонтова иное мнение. Он считает, что можно и нужно изучать родную страну и предлагает массу вариантов для путешествия именно по России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-центре Национальной службе новостей состоялся круглый стол, где участники обсудили перспективы экологического и познавательного туризма.

«Важно прививать любовь к своей стране. И через знакомство с её природой, в том числе, и дикой, это происходит наилучшим образом. Мест для таких визитов много. Это, например, и плато Путорана в Восточной Сибири с красивейшими водопадами, озеро Байкал.

На Дальнем Востоке можно пожить в чуме, понять чукотский быт. В Якутии посетить заповедник «Ленские столбы», парк вечной мерзлоты, где можно увидеть под землей ледяные фигуры. В Архангельской области — карстовая пещера, незамерзающий водопад, Кенозерский парк. На Кольском полуострове — олени, езда на собачьих упряжках, северное сияние», — перечислил варианты новогоднего отдыха Вадим Мамонтов.

Стоит отметить, что готовится к запуску информационный ресурс, с помощью которого можно не только узнать больше о заповедниках и национальных парках страны, но и самостоятельно разработать себе тур.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм исключил из реестра туркомпании: «Золотая Тайга», «АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ СПБ», «САФА-ТУР», «ГОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», «Венец», «Дзинь Ши».