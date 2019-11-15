Казань, , 00:46 — REGNUM В Казани пришли к выводу о необходимости разработки регионального нормативно-правового акта для решения возникших на уровне муниципалитетов проблем в рамках перехода на раздельное накопление отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам прошлого года на переработку было направлено 5 тыс. тонн казанского мусора. При этом всего в городе ежедневно производится около 500 тыс. тонн отходов.

Каждый день из города вывозится 1,6 тыс. тонн мусора — примерно 30 железнодорожных вагонов. Если ничего не предпринимать, площадь полигонов, которые потребуются городу, вместе с запретной зоной, составит 900 га, отметил замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Мировая практика показывает, что на переработку можно направлять до 60% и более.

«Пусть мы для начала отсортируем и направим на переработку не 60%, а хотя бы 10%… Это 50 тыс. тонн вторсырья, месячный объем вывоза мусора на полигоны. Представьте, что, благодаря этому, мы целый месяц новый мусор на полигоны не вывозим», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Татарии станет первым городом в России, где появится полный цикл обращения с отходами. Трёхсторонний меморандум для создания современной системы, которая включает контейнеры во дворах, фандоматы в торговых центрах, мусоросортировочную станцию и развитие производств переработки, подписали руководитель ОАО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и мэр Казани Ильсур Метшин в июне 2019 года. Договорённости включают и создание ещё одной мусоросортировочной станции, а также развитие производств для переработки разных видов отходов.