Москва, , 00:21 — REGNUM Министерство экономического развития России подготовило проект постановления о создании в Татарии особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алма». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время документ передан на антикоррупционную экспертизу, которая завершится 19 ноября. Также сейчас проект обсуждается в ходе общественных слушаний, которые закончатся 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, проект планировки особой экономической зоны «Алма» был утвержден правительством Татарии в сентябре 2019 года. Новая площадка будет создана на территории трех районов — Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского. Площадь ОЭЗ составит около 462 га. Стратегическим партнером проекта выступает компания «Татнефть».

По словам главы минэкономики региона Фарида Абдулганиева, создаваемая ОЭЗ позволит привлечь 67,9 млрд рублей инвестиций в экономику республики и создать более 1,4 тыс. новых рабочих мест.