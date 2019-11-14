Рига, , 23:54 — REGNUM Пять латвийских коммерческих банков, примерно треть от общего числа, по мнению недавно избранного руководителя Комиссии по делам финансовых рынков и капиталу (ФКТК), в чьи функции входит надзор за банковской сферой, Санты Пургайле входят в зону высокого риска, сообщил портал LSM.

Санта Пургайле рассказала, что в данный момент ФКТК проводит проверку с целью убедиться, что банки делают всё возможное для предотвращения рисков отмывания денег.

ФКТК значительно расширило своё участие в ежедневной деятельности банков, а также присвоило оценку риска сообразно бизнес модели банка. Санта Пургайле ещё раз озвучила необходимость отказа от работы с клиентами из группы высокого риска, то есть нерезидентами.

По результатам проверки Комиссия вынесет заключение о нарушениях процедур по предотвращению отмывания денег в отдельных банках, примет решение о штрафах и дальнейших шагах в отношении этих организаций. До конца года ФКТК планирует понять для себя: каким будет будущее этих банков и принять соответствующие решения. Санта Пургайле отказалась перечислить названия кредитных организаций, входящих в группу риска.