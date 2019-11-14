Нижний Новгород, , 23:46 — REGNUM Депутаты гордумы Нижнего Новгорода поддержал перспективу передачи в собственность области 18 коррекционных школ и детских садов. Работа по их передаче велась с 2012 года, всего в ведение региона будет отдано 51 коррекционное образовательное учреждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Высвободившиеся средства городского бюджета, которые ранее шли на содержание этих организаций, будут перераспределены на другие нужды муниципалитета. По мнению глава комиссии парламента по имуществу и земельным отношениям Кирилла Лазорина, с передачей в собственность Нижегородской области финансирование учреждений вырастет в несколько раз.

Глава регионального министерства образования Сергей Злобин уточнил, что такие учреждения станут активными участниками нацпроекта «Образование», где в рамках программы «Современная школа» предусмотрено отдельное направление, которое касается школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Бюджета Нижнего Новгорода недостаточно для поддержания в нормальном состоянии обычных городских школ, не говоря уж об их капремонте. А сейчас речь идет о коррекционных школах, которым обновление необходимо как воздух… Городская Дума не может откладывать рассмотрение этого вопроса и препятствовать включению в бюджет региона финансирования коррекционных школ», — подытожил спикер городского парламента Дмитрий Барыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре обсуждалась инициатива, которую внесла администрация Нижнего Новгорода на рассмотрение областного Законодательного парламента по вопросам дальнейшего функционирования метро. Предлагалось, чтобы с 2020 года область взяла на себя 70% об общего объема субсидирования метрополитена, поскольку для продолжения работы метрополитена необходима замена электрооборудования, ремонт тоннелей и работы по устранению протечек, а также вложения в антитеррористическую защищенность. Стоимость этих мероприятий оценивается в 1,89 млрд рублей, что для города является непосильной ношей.