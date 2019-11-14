Ростов-на-Дону, , 23:39 — REGNUM Правительство Ростовской области окажет помощь региональным авиаперевозчикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Аэропорт Платов Александр Котев © ИА Красная Весна

«В 2019 году область выделила 324 млн рублей на открытие новых маршрутов, субсидируя пока еще коммерчески не окупаемые направления. Эта поддержка будет сохранена на 2020−2022 годы», — сказал глава региона Василий Голубев.

Благодаря финансовой помощи в ближайшие три года будет ежегодно открываться по пять новых маршрутов из «Платова».