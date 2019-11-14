Пекин, , 23:28 — REGNUM В Китае в очередной раз прояснили условия завершения торговой войны с США. Оно должно быть ознаменовано «первым этапом» торгового соглашения двух стран и начинаться с отмены дополнительных таможенных пошли на импорт, сообщает 14 ноября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Отмена тарифов, по его словам, отвечает интересам как производителей и потребителей, так и интересам обеих сторон конфликта, так как существенно поднимет значимость «первого этапа» соглашения. Подчеркивается, что по этим вопросам сейчас идут интенсивные двусторонние консультации, призванные учесть взаимные озабоченности на равноправной основе.