Бразилиа, , 23:27 — REGNUM Вопрос по цене на российский газ для Белоруссии будет решён до конца года, сообщил 14 ноября президент РФ Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

По словам российского лидера, с Минском ведутся соответствующие переговоры.

Путин «Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем».

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Напомним, в этом году заканчивается контракт по поставкам российского газа в Белоруссию. Минск запрашивает у Москвы снижения цены на голубое топливо.

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