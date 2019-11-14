Москва, , 23:17 — REGNUM В ходе Международного экспортного форума «Сделано в России» Удмуртия получила награду за вклад в развитие экспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

По словам главы республики Александра Бречалова, последние несколько лет отмечается реальная отдача от действующих мер поддержки экспортных предприятий. В частности, объем несырьевого экспорта вырос:194 млн долларов в 2017 году, а по итогам 2019 года ожидается, что объем экспорта составит 530 млн долларов. Также отмечена работу в части автоматического безбумажного подтверждения нулевой ставки НДС при розничном экспорте, что позволило удмуртскому стартапу Boxglass успешно выйти на экспорт.

В то же время Бречалов указал на опасности, которые повлечет уход АвтоВАЗа с рынка ЕС, производственная площадка предприятия работает в республике.

«Мы понимаем, и бизнес понимает, что только при софинансировании государства предприятие может вложить деньги в разработку новых двигателей. Поэтому у нас есть предложение: возобновить меры государственной поддержки производителей высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках», — отметил глава республики.

Также из 85 регионов России награду за вклад в развитие экспорта получил Пермский край.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на форуме, Бречалов заявил, что в регионах жалуются на процедуру учёта российского экспорта. Он пояснил, что большая часть регионов говорит про учёт экспорта по месту производства.

«АвтоВАЗ — одна из ведущих площадок у нас, но экспортируем мы «Ладу-веста» через Самарскую область. А это тоже наш KPI (ключевой показатель эффективности)», — сказал глава республики.

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