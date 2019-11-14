Ижевск, , 23:02 — REGNUM По итогам января-октября при проведении централизованных закупок и в электронном магазине «Малые закупки» в Удмуртии сэкономили 2.14 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

Наибольший объем средств сэкономлен при проведении процедур в рамках Федерального закона № 44-ФЗ — 1,575 млрд рублей. Из этих средств 458 млн рублей удалось сэкономить муниципальным образованиям региона.

По закупкам в рамках Федерального закона № 223-ФЗ экономия составила 512,58 млн рублей, 48 млн из которых составила экономия по итогам закупок с участием единственного поставщика.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября минфин республики сообщил, что было проведено с начала года 28 проверок процедур гасзакупок, объявленных учреждениями Удмуртии, из которых 5 прошли по обращениям физических и юридических лиц.

Всего было проведено закупок на 486 млн рублей, из них 31,3 млн рублей потрачено с нарушениями законодательства о закупках.