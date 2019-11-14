Бразилиа, , 23:00 — REGNUM Россия готова предоставить Украине скидку на газ до 25% при условии прямых поставок топлива. Об этом 14 ноября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Цена на газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Москва готова продолжать работать с Киевом как по транзиту российского газа, так и по прямым его поставкам на Украину.

При этом, подчеркнул он, российская сторона готова предоставлять Украине газ по ценам ниже тех, по которым она уже получает его посредством реверса из других стран.

Путин также отметил, что риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, и «Нафтогаз» только обостряет ситуацию новыми исками к «Газпрому».