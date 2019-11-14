Усть-Луга, Ленинградская область, , 22:55 — REGNUM В компании «Новотранс» Константина Гончарова, которая входит в топ-10 железнодорожных операторов страны Следственный Комитет проводится доследственные проверки. Компанию подозревают в отмывании десятка миллиардов долларов через схему фиктивных перевозок. Не исключено, что интерес следствия к компании — это результат того, что Константин Гончаров выиграл бой за порт Усть-Луга у известного «авторитетного» бизнесмена Ильи Трабера. Возможно, Трабер мстит теперь Гончарову и хочет взять реванш. И еще неизвестно, удастся ли «Новотрансу» удержать свои активы.

Транспортный узел «Усть-Луга» — это правительственный проект, начатый ещё администрацией Виктора Черномырдина в 1993 году. Однако его история коренится ещё в эпохе правления Иоанна IV. Уже в то время, задолго до Петра I, было очевидно геостратегическое значение для государства этих балтийских торговых ворот в Европу. Планам Ивана Грозного помешала Ливонская война. Военно-стратегическое значение порта в устье Луги понимало и советское правительство. Но начавшуюся масштабную стройку остановила Великая Отечественная. В наши дни проект «Усть-Луга» не потерял своего макрополитического значения. Без преувеличения оно сопоставимо с «Северным потоком» — как логистической альтернативы грузопотоков в обход форпоста НАТО и ЕС в недружественной бывшей советской Прибалтике. Тем интереснее нынешняя война коммерческих интересов, разворачивающаяся на этом плацдарме.

Константин Гончаров начинал свой бизнес с производства и торговли туалетной бумагой. Ныне он — владелец крупнейшего в стране железнодорожного оператора «Новотранс», а также части порта Усть-Луга. СМИ активно освещали перипетии битвы за «Усть-Лугу» между ним и некоронованным логистическим королём Ильёй Трабером. Осенью 2018 Гончаров «увел» из-под носа у Ильи Трабера ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК), которому принадлежит терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга и оператор комплекса — стивидорная компания АО «Морской торговый порт Усть-Луга». Илья Трабер — это крайне неоднозначный персонаж. В 2016 году он был объявлен в Испании в международный розыск по подозрению в криминальной деятельности. Известного в Санкт-Петербурге под кличкой «Антиквар» Трабера пресса десятилетиями «привязывает» к деятельности Тамбовской ОПГ. В лице своей компании ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ) всемогущий Трабер являлся конкурсным управляющим ТЛК и рассчитывал, что эта компания после процедуры банкротства достанется ему.

Напомним, что обанкротившаяся ТЛК ранее принадлежала Валерию Израйлиту, экс-председателю совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» — застройщика порта Усть-Луга. Израйлит с декабря 2016 года находится под арестом по подозрению в мошенничестве. ТЛК — это очень лакомый кусок Усть-Луги. Портовый перегрузочный комплекс «Юг-2» специализируется на перевалке угля, что напрямую связано с интересами «Новотранса». ТЛК также принадлежит 200 гектаров территории Усть-Луги. По оценкам экспертов, ТЛК может приносить в год миллиарды рублей прибыли.

В 2018 году «Новотранс» Константина Гончарова начал ожесточенную борьбу за актив против НКТ Трабера с привлечением ФАС, судов и административного ресурса. НКТ, рассчитывая завладеть ТЛК, выкупила 5,2 млрд рублей долгов банкротящегося ТЛК перед Сбербанком по цене люксового автомобиля, за «скромные» 46 млн рублей. Все шло к тому, чтобы ТЛК досталась Траберу. При этом, вместе с долгом, он выкупил и имущество компании. «Новотрансу», который участвовал в торгах, это не понравилось, и он подал жалобу в ФАС. Затем последовали отмены результатов торгов, объявление новых, в итоге питерская УФАС отдала предпочтение «Новотрансу». Не исключено, что административный ресурс Гончарова удивительным образом оказался сильнее ресурса Трабера. Может быть дело в деньгах. Как писал тогда «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/3800230), в комитете по управлению госимуществом Ленобласти, который являлся держателем 17,49% акций ТЛК, обсуждалось взаимодействие области с компанией «Новотранс», и в итоге руководство области подписало с ней соглашение по инвестированию в активы в Ленобласти 45 млрд рублей.

После этого Гончаров еще раз «обидел» Трабера, став через компанию «СК Новотранс» генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» по обслуживанию и развитию единственного паромного комплекса, который обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями (порт Усть-Луга — порт Балтийск). При этом НКТ Трабера была просто не допущена до участия в аукционе.

Но вряд ли Гончарову удастся так легко победить одного из самых одиозных персонажей в истории портов России Илью Трабера. Гончаров, ставший владельцем этой компании-банкрота, обязан расплатится со всеми ее кредиторами. Долг оценивался в пределах 10 млрд рублей. А одним из главных кредиторов является НКТ Трабера, как говорилось выше, ему принадлежат права требования на сумму 5,2 млрд рублей.

Константин Гончаров, вероятно, не учёл всех рисков, связанных с захватом множества активов в различных отраслях. Сейчас он обязан инвестировать миллиарды рублей в Усть-Лугу, а это неизбежно влечёт определённые финансовые проблемы. И их решению явно не способствует начатая, возможно, не без участия Трабера, доследственная проверка. Более того, она чревата и осложнениями иного рода. Не исключено, что в дальнейшем, когда эта проверка, как обычно, перейдет в уголовное производство, будут найдены и серьезные нарушения при получении «Новотрансом» контроля над ТЛК. Так что Трабер в итоге может забрать у «Новотранса» активы в Усть-Луге, причем вместе со всеми вложенными инвестициями. Заметим, что основным инвестором в проект выступил тесть Гончарова Рашит Шарипов, по совместительству генеральный директор ООО «РК «Новотранс», который рискует из-за подобных действий зятя лишиться огромных вложений. Хотя совладельцем «Новотранса» помимо Гончарова является и холдинг «Сибирский деловой союз» «серьезного» бизнесмена Михаила Федяева, который в свое время промышлял рейдерскими захватами шахт на Урале, тягаться с «тяжеловесом» Ильей Трабером им вряд ли под силу.

Есть в формулировке подозрения «отмывание денежных средств через фиктивные транспортные схемы» и более тревожный для Гончарова сигнал. В переводе на понятный язык это может означать использование офф-шоров. То есть, де факто, постановку проекта «Усть-Луга» под теневой зарубежный контроль. Крайне пикантное обстоятельство, учитывая геостратегический характер этого гораздо более, нежели только логистического узла.