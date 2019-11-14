Рим, , 22:42 — REGNUM Работа завода Arcelor Mittal в Таранто будет полностью остановлена в январе 2020 года, передаёт Agenzia Italia в четверг, 14 ноября, со ссылкой на заявления профсоюзов.

Причиной является тяжёлое финансовое состояние предприятия. Владельцы говорят о его нерентабельности. Профсоюзы и правительство настаивают на выполнении обещаний, данных при покупке завода — то есть на продолжении его стабильной работы.

Ранее ряд экспертов призвали правительство национализировать предприятие, где до начала сокращений работали 15 тысяч человек. Однако министры сообщили, что вопрос о национализации не стоит на повестке дня, власти намерены продолжать диалог с собственником.