Детройт, США, , 22:11 — REGNUM Компания Ford решила дать имя «Мустанг» своему электрическому внедорожнику, 14 ноября передает агентство Reuters.

Электрокар будет представлен публике в Лос-Анджелесе 17 ноября и практически сразу станет доступен для заказов клиентов в США, Канаде и странах Европы.

Название «Мустанг» ранее использовалось автопроизводителем для спортивных купе, основанных на «классических» образцах машин 1960-х годов, произведенных в Детройте.

Читайте также: KIA представила в Шанхае концепт нового электрокроссовера Futuron