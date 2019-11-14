Стокгольм, , 22:00 — REGNUM 14 ноября Статистическое управление Швеции представило исправленную статистику развития рынка труда после того, как оно было уличено в публикации неверных данных. В свою очередь Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что она серьезно относится к случаям предоставления ложной информации о состоянии экономики страны. Об этом 14 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Бен Шан. Безработные. 1938

Согласно исправленным данным, в сентябре безработица составила 6% вместо 7,1%. В октябре показатель снизился до 6,8%.

«Безусловно, это очень серьезно, когда статистические данные, оценивающие экономику Швеции, являются неверными. Важно обеспечить высокое качество такой статистики и принять все необходимые меры», — заявила министр.

В то же время Магдалена Андерссон не считает, что ложные данные о состоянии рынка труда каким-либо образом повлияли на политику правительства и его оценку экономики Швеции.