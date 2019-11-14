Стокгольм, , 21:46 — REGNUM Национальный совет по торговле Швеции сообщил, что возможное объявление о новых тарифах на автомобильную отрасль администрацией американского президента Дональда Трампа приведет к тому, что экспорт шведских автомобилей в США снизится на 36%. Об этом 14 ноября заявила шведская газета Fria Tider.

Согласно исследованию, проведенному Национальным советом по торговле Швеции, автомобильная индустрия страны сильно пострадает, если США решат ввести дополнительные тарифы на готовые автомобили и комплектующие к ним.

«Экспорт шведских автомобилей в США сократится более чем на 36%, а общий экспорт шведских автомобилей, поставляемых в другие страны, — на 2,7%, если США введут дополнительные тарифы. Другие страны в проведенном нами исследовании также будут затронуты в различной степени такими решениями. Например, экспорт транспортных средств из Германии и Японии также будет примерно на 35% ниже после того, как США установят пошлины», — заявил представитель Национального совета по торговле Швеции Петер Столенхейм.