Стокгольм, , 23:20 — REGNUM Согласно осеннему отчету, подготовленному членами Еврокомиссии, экономика Швеции находится в чрезвычайном положении, когда речь идет о безработице и экономическом росте. Об этом 14 ноября заявила шведская газета Fria Tider.

Шведский флаг

Экономика Швеции переживает трудные времена. Об этом свидетельствую полученные данные в течение последних месяцев. На фоне усиливающейся безработицы в Швеции, рост ее экономики резко падает, а шведская крона продолжает дешеветь.

В своем осеннем прогнозе Европейская комиссия ожидает, что экономический рост Швеции в следующем году составит всего лишь 1%. По их сведениям, Швеция является одной из стран, чей экономический рост замедлился наиболее сильно — 1% в этом году против 1,7% в 2018. Это второе худшее место из всех 28 странах Европейского Союза.

Ожидается, что только в Италии рост экономики в следующем году будет ниже, чем в Швеции — 0,4%, в то время как совокупный экономический рост всего ЕС составит 1,4%.