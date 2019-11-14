Йошкар-Ола, , 21:37 — REGNUM Марийский НПЗ, который ранее входил в структуру группы компаний «Новый поток», сменил собственника. Ранее 100%-ной долей завода владело ООО «УК «Марийский НПЗ».

Теперь актив перешел коллекторскому агентству ООО «Долговой центр», которое принадлежит компании с Вирджинских островов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, ООО связано с интересами Московского кредитного банка, структуры которого являлись кредиторами НПЗ. Это подтверждается и данными ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц).

Напомним, крупнейшая ранее независимая группа New Stream лишилась всех нефтеперерабатывающих активов. В качестве залога по кредитам Сбербанком был взыскан Антипинский НПЗ, позднее структура группы «Сафмар» Михаила Гуцериева выкупила контрольный пакет Афипского НПЗ. Основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был арестован в середине июля по решению Тверского суда Москвы. С заявлением о мошенничестве с кредитом $29 млн, данным Антипинскому НПЗ, в правоохранительные органы обратился глава «Сбербанка» Герман Греф. Против Мазурова было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о банкротстве Марийского НПЗ было подано в мае одновременно с иском об Антипинском НПЗ. В число кредиторов компании первыми вошли Московский кредитный банк, ООО «Финойл», позднее перечень кредиторов пополнился компанией «Коксохимтрнас», ПАО «Совфрахт», ООО «Балтсетьстрой». Общая сумма требований кредиторов превышает 2,6 млрд рублей. Следующее заседание суда назначено на 10 декабря.

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