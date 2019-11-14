Москва, 14 ноября 2019, 21:10 — REGNUM Прогноз Гидрометцентра об относительно тёплой зиме не соответствует прогнозу Газпрома, сообщил 14 ноября журналистам глава компании Алексей Миллер.
Глава Газпрома отметил, что компания готова к суровой зиме.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Гидрометцентре заявили, что зимой температура будет выше климатической нормы на один-два градуса.
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