Москва, , 21:10 — REGNUM Прогноз Гидрометцентра об относительно тёплой зиме не соответствует прогнозу Газпрома, сообщил 14 ноября журналистам глава компании Алексей Миллер.

Миллер «По прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой».

Глава Газпрома отметил, что компания готова к суровой зиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Гидрометцентре заявили, что зимой температура будет выше климатической нормы на один-два градуса.

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