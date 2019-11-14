Москва, , 21:03 — REGNUM Группа «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова «испытывает серьезные проблемы с выполнением обязательств, — пишет издание Infox.ru в статье «Загнанные бизнесмены нападают: у Босова серьезные проблемы с «Сибантрацитом». — Но вместо поиска выхода он с достойной лучшего применения энергией ищет виновных среди своих деловых партнеров».

Издание напоминает, что «претензии к «Сибантрациту» имеют множество участников экономики, в том числе такие крупные, как РЖД, «Федеральная пассажирская компания», «Федеральная грузовая компания», «Новотранс». Они предъявляют к фирме Босова иски на многие миллионы и выигрывают дела».

«Возможно, — полагает СМИ, — это провоцирует предпринимателя на поступки, больше похожие на поведение бизнесменов из 90-х. По информации телеграм-канала Т34, «Сибантрацит» активно размещает в СМИ и социальных сетях негатив на своих арбитражных оппонентов. Например, анонимные авторы обвинили «Новотранс» в отмывании денег и огромных долгах, а также пообещали проблемы с правоохранителями, сообщает «Бойлерная». В подобные инсинуации можно было бы и поверить, однако группа на днях опубликовала проспект эмиссии облигаций, где раскрыла все финансовые показатели. Чистая прибыль в прошлом году — более 8 млрд рублей, стоимость активов — свыше 35 млрд, долго‑ и краткосрочные кредиты и займы — 22 млрд рублей. Цифры аудированы PricewaterhouseCoopers. К тому же около трех месяцев назад «Эксперт РА» присвоило «Новотрансу» высокий рейтинг ruA. На подобном фоне «компромат» о финансовых бедствиях группы выглядит как минимум забавно».

«Почему подозрение в нападках на «Новотранс» пало на ответчика по арбитражному делу, «Сибантрацит»? — задается вопросом Infox.ru. — Потому что всем известно, кто громче всех кричит «Держи вора!». У «Сибантрацита» дела сейчас идут совсем не блестяще. Если даже убрать за скобки привыкшие добиваться своего РЖД и прочих истцов, то как быть с иском того же «Новотранса», который выдвигает претензии почти на два миллиарда рублей? В первой инстанции суд уже присудил выплатить 130 миллионов, и похоже, что это только начало. Казалось бы, при таком раскладе Босову следует мирно договариваться с контрагентами, а не кидаться на них в вихре яростных пиар-атак. Почему же было принято это самоубийственное решение? Можно предположить, что Босов настолько привык к высокому покровительству Абызова, что не заметил, как «крыша» исчезла вместе с безнаказанностью».

«Так что владельцу «Сибантрацита» стоит подготовиться как к неприятным арбитражным разбирательствам, так и к тяжелому взгляду государства, которое обязательно обратит внимание на манипуляции группы Босова — Абызова. Многие эксперты полагают, что здесь имеют место уход от налогов, использование офшоров и даже захват казённого имущества. Понятно, что разбираться с этим должны компетентные органы, но трудно поверить, что владелец «Сибантрацита» не знал о делах своего покровителя Абызова и в меру способностей не участвовал в них», — резюмирует издание.