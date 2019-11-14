Сеул, , 21:38 — REGNUM В Южной Корее продолжается приток денег физических лиц в инвестиционные фонды: их активы достигли рекордных 343 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Корейской ассоциации финансовых инвестиций (KOFIA).

В октябре приток средств составил 2,6 млрд долларов на фоне улучшения макроэкономических условий и роста финансовых рынков по всему миру. Кроме того, и без того низкая доходность банковских депозитов — около 1% — вынуждает южнокорейцев искать новые способы приумножения своего капитала, и вклад в инвестфонды может оказаться правильным решением, убеждены эксперты.

Что касается размещения доверенных средств, фонды предпочитают вкладывать их в облигации (105 млрд), акции (67 млрд) и рынки недвижимости и сырья.