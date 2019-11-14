Бишкек, , 20:22 — REGNUM В 2017 году объем внешнего долга Киргизии достигал 54% к ВВП, в 2018 году он снизился до 48%, а в 2019 году — уже до 46,5%. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на парламентском заседании.

«Правительство придерживается позиции, что мы должны научиться жить по средствам, рационально используя внутренние резервы и сокращать нерациональные расходы. Это основная стратегия в бюджетном вопросе», — подчеркнул он.

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Также премьер отметил, что если в минувшем году рост экономики республики составил лишь 3,5%, то за девять месяцев текущего года этот показатель вырос до 6,1%.

«Это является хорошим показатель в рамках Евразийского экономического союза», — подытожил Абылгазиев.

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