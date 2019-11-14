Бишкек, , 20:03 — REGNUM В Киргизии крупный бизнес выплачивает свыше 77% налогов, средний — 5%, а малый бизнес — около 18%. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента.

При этом глава правительства акцентировал внимание на том, что из 258 тысяч налогоплательщиков наиболее многочисленными являются представители малого бизнеса — их насчитывается 98,1% от общего числа предпринимателей.

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«О чем это говорит? О том, что основная налоговая нагрузка приходится на крупный бизнес. А малый бизнес не оказывает должного эффекта на экономику страны. Поэтому, именно электронная фискализация и прозрачность налоговых процедур позволят в корне изменить структуру налоговых поступлений», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, премьер-министр отметил, что именно это направление деятельности станет одним из главных приоритетов правительства Киргизии в 2020 году.

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