Екатеринбург, , 19:54 — REGNUM Качество работы частных автобусных перевозчиков Екатеринбурга оставляет желать лучшего. Об этом заявил президент «Центра экономики инфраструктуры» Владимир Косой, сообщает ЕАН.

По словам руководителя, зачастую предприниматели выпускают на линию недостаточное число автобусов, чтобы перенаправить их на более выгодные с коммерческой точки зрения. Также «частники» регулярно нарушают частоту поездок, а также прекращают вождения раньше того времени, которое установлено в их контракте.

В целом Косой охарактеризовал качество услуг частных автобусных перевозчиков как «плохое».

Как сообщало ИА REGNUM, власти обнаружили, что муниципальный транспорт перевозит больше пассажиров, нежели коммерческий. При этом транспорт «Гортранса» пробегает меньшее количество километров.

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