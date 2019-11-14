Нью-Йорк, США, , 19:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги в «красной зоне» из-за плохого прогноза Cisco, 14 ноября передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones упал на 26,39 пункта (0,09%), до 27 757,20 пункта, индекс S&P 500 снизился на 3,29 пункта (0,11%), до 3090,75 пункта, индекс Nasdaq упал на 21,04 пункта (0,25%), до 8461,06 пункта.

Уолл-стрит находится под давлением из-за неопределенности торговых переговоров США и Китая. Заключение «первой фазы» торгового соглашения между крупнейшими экономиками мира ожидалось в середине ноября, однако этого пока не произошло.

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