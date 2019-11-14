Сеул, , 19:39 — REGNUM Сводный опережающий индикатор экономической активности (CLI) Южной Кореи снова снизился, что свидетельствует о негативном краткосрочном сценарии. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным на конец сентября, CLI опустился до 98,69%, что на 0,09% ниже, чем в августе. Уровень в 100% в последний раз был достигнут год назад — с тех пор CLI неуклонно снижается. Это означает, что в ближайшие годы в Южной Корее будет наблюдаться спад экономической активности, который может даже привести к рецессии. В основе индекса лежат показатели промышленного производства, ВВП и сводные данные по рынку недвижимости и финансов.

Причинами негативной динамики стали: устойчивое падение экспорта из-за торговой войны США и КНР, снижение спроса на микропроцессоры и электронику, а также экспортные ограничения со стороны Японии. При этом, снижение CLI совпало с ухудшением прогноза ОЭСР по росту ВВП Южной Кореи с 2,3% до 2,1% в 2020 году.