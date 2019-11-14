Сеул, , 19:32 — REGNUM Комиссия по финансовым рынкам (FCS) Южной Кореи объявила о введении новых мер защиты инвесторов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, речь идёт о запрете банкам продавать финансовые продукты с возможной потерей свыше 30% без проведения дополнительных контрольных процедур. К таким продуктам относятся ценные бумаги и фонды, обеспеченные кредитами, и конвертируемые облигации, которые привязаны к стоимости акций, а также кредитные дефолтные свопы (CDS). Также в три раза — до 256 тысяч долларов — будет увеличен минимальный порог входа в хедж-фонды.

Действия регулятора обусловлены высокорисковыми инвестициями частных лиц и финансовых институтов, которые могут привести к серьезнейшему кризису в случае падения мировых финансовых рынков. Главную опасность представляют производные инструменты — деривативы — которые значительно более волатильны, чем их базовые активы. Так, например, дериватив на 10-летние гособлигации Германии привёл к потере 98% капитала вложившихся в него инвесторов.