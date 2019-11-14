Москва, , 19:20 — REGNUM Только одна четверть добываемой в России нефти так или иначе попадает на внутренний рынок страны. Остальные три четверти уходят на экспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

«Это приводит к тому, что в РФ очень высоки цены на топливо, — сказал экономист. — На свою заработную плату житель России может купить меньше бензина, чем немец, при том что немец покупает нашу российскую нефть. И ровно по этой причине в современных условиях было бы куда эффективнее ограничить экспорт углеводородов и направить разными способами значительную часть этой продукции на внутреннее потребление. Это обеспечило бы, во-первых, падение цен на топливо для граждан, а во-вторых, для сельского хозяйства и промышленных предприятий».

Последнее, в свою очередь, позволило бы, как полагает Комолов, остановить обесценивание рубля, так как именно цены на бензин, которые растут, опережая инфляцию, вносят значительный вклад в общий рост инфляции. Однако, как подчеркнул Комолов, Центробанк России продолжает утверждать, что у российской инфляции чисто монетарные причины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, рост объёмов поставок сырой нефти в Китай вывел Россию на передовые позиции в этой сфере. Как заметил министр, Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в КНР: «67 млн тонн поставок по 2018 году стоимостью более $35 млрд, это рост к 2017 году на 27,4%».

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