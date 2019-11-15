Могадишо, , 08:47 — REGNUM Премьер-министр Сомали Хасан Али Хейре встретился с верховным комиссаром по внешней политике Европейского союза Федерикой Могерини в Брюсселе. Главы обсудили тесное сотрудничество между Европейским союзом и Сомали на всех уровнях, от мира и безопасности до экономического развития и поддержки укрепления демократии в стране. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Премьер-министр Хейре проинформировал Могерини о прогрессе, достигнутом сомалийским правительством в области установления безопасности, проведения экономических реформ и продвижения демократии. Хейре высоко оценил поддержку Европейского союза, оказываемую Сомали, заявив, что ЕС играет очень важную роль в восстановлении послевоенного Сомали.

Со своей стороны Могерини выразила твердую приверженность ЕС поддержке деятельности федерального правительства Сомали в государственном строительстве политически инклюзивного, безопасного и экономически прогрессивного Сомали, где должным образом используются его предпринимательские и обширные природные ресурсы на благо всех сомалийцев.

Она сообщила, что ЕС привержен также поддержанию мира и процветания в Сомали и вместе с государствами-членами союза с 2015 года вложил в государственное строительство Сомали 3,7 млрд евро.

Напомним, ЕС остается крупнейшим донором для Сомали как с точки зрения политической, так и финансовой и технической поддержки и опыта. С 2008 года ЕС предоставил стране более 4,5 млрд евро из различных источников финансирования, что играет очень важную роль в восстановлении Сомали.