Москва, 14 ноября 2019, 19:00 — REGNUM Сейчас, когда в мире бушуют санкции, протекционизм и тарифные войны, пробиться на внешний рынок становится всё сложнее, так как большую роль начинают играть значимые политические преграды, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания министра финансов РФ Антона Силуанова «подставить плечо» тем компаниям, которые могли бы работать на экспорт.
При этом Комолов предупредил, что на внешних рынках активность мировой торговли сокращается, и российские компании туда просто так никто не пустит. Экономист констатировал, что мировые рынки уже давно поделены, и поэтому рост российских компаний надо обеспечить за счёт внутренних резервов, а потом уже решать вопрос борьбы на мировой арене.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что необходимо «подставить плечо таким компаниям, которые, может быть, даже не задумывались» о своих экспортных возможностях и работали на внутреннем рынке.
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