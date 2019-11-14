Москва, , 19:00 — REGNUM Сейчас, когда в мире бушуют санкции, протекционизм и тарифные войны, пробиться на внешний рынок становится всё сложнее, так как большую роль начинают играть значимые политические преграды, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания министра финансов РФ Антона Силуанова «подставить плечо» тем компаниям, которые могли бы работать на экспорт.

«Что может сделать правительство? Обеспечить хороший внутренний спрос! То есть в первую очередь компании должны расти за счёт продажи товаров своим же гражданам, — сказал экономист. — Это можно сделать по мере роста доходов населения. А если они у нас падают, то компании не смогут обеспечить достаточный приток инвестиций в отрасль, чтобы обеспечить рост производства. И только тогда, когда национальный рынок окажется полностью насыщен, что-то можно пускать и на экспорт. Но изначально ориентироваться на мировой рынок, не имея под собой прочного фундамента рынка национального, бесперспективная политика».

При этом Комолов предупредил, что на внешних рынках активность мировой торговли сокращается, и российские компании туда просто так никто не пустит. Экономист констатировал, что мировые рынки уже давно поделены, и поэтому рост российских компаний надо обеспечить за счёт внутренних резервов, а потом уже решать вопрос борьбы на мировой арене.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что необходимо «подставить плечо таким компаниям, которые, может быть, даже не задумывались» о своих экспортных возможностях и работали на внутреннем рынке.

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