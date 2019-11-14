Аддис-Абеба, , 19:12 — REGNUM Министр туризма Кении Наджиб Балала заявил, что его страна стремится сотрудничать с Эфиопией в области развития туристической отрасли. Желание Найроби сотрудничать с Аддис-Абебой в сфере туризма возникло после того, как экс-министр Кении провел переговоры с послом Эфиопии в Кении Мелесом Алемом. Переговоры были сосредоточены на выработке путей сотрудничества в этом секторе через раскрытие туристического потенциала стран. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

В ходе обсуждения кенийский министр отметил, что Эфиопия и Кения имеют разный потенциал для сотрудничества в сфере туризма. Эфиопия и Кения также должны извлечь максимальную выгоду, продвигая туристические направления друг друга и налаживая связи между туристическими институтами обоих государств.

Посол Мелес Алем со своей стороны отметил, что у Эфиопии есть несколько наработок по развитию туризма, добавив, что ежедневные рейсы, которые Эфиопские авиалинии совершают в Кению, этому очень поспособствуют.

Совместное сотрудничество в использовании туристического потенциала также было частью обсуждения между двумя сторонами. «В этом отношении обе стороны согласились сотрудничать в наращивании потенциала, так как Кения имеет в секторе гораздо больший опыт», — сказал посол Мелес.

По сообщению Министерства иностранных дел Эфиопии, делегация, возглавляемая Советом по туризму Кении, в ближайшее время посетит Эфиопию с официальным визитом для двусторонних переговоров.