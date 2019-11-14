Москва, , 18:45 — REGNUM Девальвировав рубль, Минфин РФ и Банк России обеспечили крайне выгодные условия для сырьевого сектора экономики РФ, но на производстве машин и оборудования это отразилось губительным образом, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя переживания министра финансов РФ Антона Силуанова, обнаружившего, что в России очень мало фирм, занимающихся экспортом.

«Политика Минфина и ЦБ была направлена на то, чтобы поддерживать экспорториентированные отрасли через девальвированный рубль, — сказал Комолов. — Но это всё работает для сырьевого сектора, где цена на нефть определяется внешними факторами. Но если мы возьмём завод по производству сельскохозяйственной техники, то он в этих условиях загибался. Для того, чтобы произвести машины и оборудование, нужно купить много машин и оборудования. Но весь наш основной капитал импортный».

Однако, как пояснил Комолов, в силу того, что в стране дорогой доллар и дешёвый рубль, несырьевой сектор экономики лишён возможности закупить этот капитал в достаточной мере, из-за чего «мы получаем высокие издержки по производству всего и вся» внутри страны. А единственная отрасль, которая может вырваться из этой западни, это сырьевая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на международном форуме «Сделано в России», заявил, что число компаний в России, ориентированных на экспорт, очень невелико. По словам министра, «мы имеем большой потенциал. Если в среднем в странах примерно 10−15% поставляют на экспорт, то у нас всего 2%».

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