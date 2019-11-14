Москва, , 18:33 — REGNUM За последние 10 лет Россия стала продавать всё меньше станков и оборудования, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который пожаловался на то, что в РФ очень мало компаний, которые занимаются экспортом.

«В целом около 36% ВВП составляет наш экспорт. Почти весь этот экспорт сырьевой. Машины и оборудование — это всего лишь 6% нашего экспорта, — сказал экономист. — Причём важно понимать, что эти 6% — это значение, целиком зависящее от цены нефти. Когда нефть стоила дорого, 140 долларов, тогда доля машин и оборудования падала в экспорте до 2,5%. А когда цена нефти упала до 30 долларов, то доля машин и оборудования увеличилась до 10%. И было смешно наблюдать за нашими чиновниками, которые сказали, что нефть упала и мы нарастили продажи машин и оборудования. Хотя, конечно, это всего лишь доли. В реальном выражении за последние 10 лет объём экспорта машин и оборудования в долларовом выражении сократился почти на 1 млрд долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, число компаний в России, ориентированных на экспорт, крайне незначительно в сравнении со среднемировым уровнем. Об этом министр заявил на международном экспортном форуме «Сделано в России».

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