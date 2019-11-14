Аддис-Абеба, , 19:27 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе прошел форум для предпринимателей из Эфиопии и Чехии, который состоялся в формате В2В. Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что форум был организован Аддис-Абебской торгово-промышленной палатой и посольством Чешской Республики. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Более 75 эфиопских и чешских компаний приняли участие в форуме, целью которого является привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и укрепление деловых связей между бизнес-кругами обеих стран.

В своем вступительном слове государственный министр иностранных дел Эфиопии Аклилу Хайлемайкл сказал, что проведение подобных форумов будет способствовать дальнейшему укреплению экономических и политических отношений между двумя странами. Аклилу также выделил некоторые моменты, которые могут сделать Эфиопию излюбленным местом для инвестиций, торговли и туризма из Европы.

Государственный министр заявил, что Эфиопия заинтересована в привлечении ПИИ, и призвал чешских бизнесменов инвестировать средства в приоритетные области: сельское хозяйство, агропереработку, туристический сектор и информационные технологии.

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек со своей стороны заявил, что бизнес-форум незаменим в укреплении экономических связей между двумя странами. «Также было бы важно сотрудничать в секторах энергетики, сельского хозяйства, оборонной промышленности, авиации и информационных технологий», — добавил он.

«Учитывая сильные политические, экономические и культурные отношения между двумя странами, уровень двусторонней торговли, к сожалению, остается низким, — сказал президент Торговой палаты Аддис-Абебы Мезенбет Шенкуте.