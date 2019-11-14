Москва, , 18:29 — REGNUM В Госдуме советуют Центробанку проанализировать влияние демографических перспектив в стране на динамику монетарных показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом говорится в заключении комитетов Госдумы по финрынку, а также по бюджету и налогам на представленный ЦБ документ «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020−2022 годы».

«Значительное влияние на динамику монетарных показателей, в том числе инфляции, а также темпов экономического развития имеют демографические перспективы в стране. Международный опыт показывает, что в странах с ярко выраженными негативными демографическими тенденциями таких как Япония и Германия, темпы роста цен, а также экономики значительно ниже чем в государствах с растущей численности населения. С учётом того что с 2018 года темпы сокращения рабочей силы в России значительно ускорились, это может оказать влияние на достижение целевых показателей как по инфляции, так и по росту ВВП», — обеспокоены парламентарии.

«В этой связи предлагается провести анализ взаимосвязи динамики трудоспособного населения, цены и рост экономики в зарубежных странах, и указать возможные долгосрочные последствия для России при сохранении либо изменения демографических трендов», — говорится в заключении.

Госдума 20 ноября обсудит документ на пленарном заседании.

Ранее Счетная палата усомнилась в возможности достижения национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Последние четыре года в России ускоряется естественная убыль населения.

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