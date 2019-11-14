Москва, , 18:20 — REGNUM Министерства и ведомства, причастные к развитию экспорта, должны озаботиться повышением эффективности реагирования на новые ситуации на внешних рынках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Общая функция, наша командная функция — я говорю здесь и про РЭЦ, и про ВЭБ, про правительство и регионы, — это быстро реагировать на изменения», — заявил Бречалов.

«Мы в настоящее время стоим перед угрозой того, что с 2020 года «Автоваз» уйдёт с рынка ЕС, а это порядка 5 тыс. автомобилей в год или примерно 50 млн евро в год, в связи с новыми требованиями по выбросам CO2. Что это такое? Нормальная ситуация, эти изменения происходят периодически, но мы понимаем и бизнес понимает, что только при софинансировании государства предприятие может вложить деньги в разработку новых двигателей. Поэтому у нас есть предложение возобновить меры государственной поддержки производителям высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией на внешних рынках и при разработке новых компонентов», — подчеркнул он.

В ответ министр промышленности и торговли Денис Мантуров указал, что соответствующие меры уже рассматриваются в правительстве.