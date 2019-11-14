Москва, , 18:13 — REGNUM В регионах жалуются на процедуру учёта российского экспорта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Большая часть регионов говорит про учёт экспорта по месту производства. В Удмуртии «Автоваз» одна из ведущих площадок у нас, но экспортируем мы «Ладу-веста» через Самарскую область. А это тоже наш KPI (ключевой показатель эффективности)», — заявил Бречалов.