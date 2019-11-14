Кандагар, Афганистан, , 19:31 — REGNUM 13 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) заявил, что на территории этого региона в эксплуатацию было ведено 20 предприятий по производству изюма.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», предприятия были созданы на территории уезда Панджвай провинции Кандагар, что может поспособствовать становлению этого уезда как крупного центра производства и упаковки изюма.

По словам официального представителя губернатора афганской провинции Кандагар, эти предприятия имеют все необходимое, чтобы производить несколько сотен тонн изюма каждый месяц.

Проект создания предприятий по производству изюма был реализован при поддержке Европейского союза, выделившего на него по меньшей мере 130 тысяч долларов США.

Жители уезда Панджвай выразили свою благодарность в связи с вводом в эксплуатацию этих предприятий по производству изюма, заявив, что эти предприятия окажут положительное влияние на ситуацию в регионе.