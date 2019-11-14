Москва, , 18:09 — REGNUM Особенности процедур в сфере гарантийного ремонта ставят российских производителей в невыгодное положение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил губернатор Пермского края Максим Решетников на международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Надо решить вопросы гарантийных ремонтов. Когда из-за рубежа мы ввозим продукцию и если её надо починить, по сути мы сталкивается с двумя процедурами импорта и потом экспорта. Это делает нашу сложную продукцию неконкурентоспособной», — заявил Решетников.

«Мы понимаем прекрасно, что на мировых рынках конкурируют уже не за продажу изделий, а по факту всё переходит в сервис. Если предприятия не будут иметь оперативной возможности ввезти, отремонтировать или заменить и вывезти, они не будут конкурентоспособны на мировых рынках», — подчеркнул он.

Это потребует усложенения таможенного регулирование, но сложный экспорт неизбежно предполагает усложнение процедур, указал губернатор.