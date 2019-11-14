Москва, , 18:08 — REGNUM Госдума 20 ноября намерена с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной обсудить «Основные направления денежно-кредитной политики в РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Профильные комитеты Госдумы — по бюджету и налогам, а также по финрынку подготовили совместное заключение на масштабный документ, представленный ЦБ.

В частности, парламентарии предлагают отказаться от плавающего курса валюты.

«В документе плавающий валютный курс расценивается как необходимое условие проведения политики таргетирования инфляции. Вместе с тем важно учитывать, что колебания курса рубля оказывают значимое влияние не только на инфляцию и инфляционные ожидания, но и на экономическую активность, имеют большое значение как для населения, так и для бизнеса», — отмечают парламентарии.

«В связи с этим мы рекомендуем Банку России учитывать это при проведении денежно-кредитной политики и уделять внимание более глубокому анализу эффектов изменения валютного курса не только на инфляцию, но и на реальные экономические показатели», — указали депутаты.

Кроме того, по мнению двух профильных комитетов, в документе отсутствует анализ целесообразности применения для реализации задач денежно-кредитной политики цифровых финансовых активов (криптовалют, биткоинов), несмотря на имеющийся международный опыт, а также ранее сделанные заявления представителей Банка России и Минфина России по данной тематике.